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Сын Хью Гранта «вонзил» в себя шариковую ручку из-за математики

Хью Грант

Сын британского актера Хью Гранта «вонзил» в себя шариковую ручку из-за математики. Об этом сообщает издание The Mirror.

Артист рассказал об инциденте, когда его сын расстроился из-за того, что не смог решить математическую задачу. Тогда он «зарезал себя» на глазах у репетитора во время урока.

60-летний актер поведал, что увез свою семью в Турцию, чтобы они могли быть рядом с ним, пока он снимает новый фильм в этой стране. Там же его сыну пришлось заниматься на дому. Во время одного из таких уроков он вонзил в себя шариковую ручку.

«Мой сын ударил себя по лицу ручкой перед репетитором, потому что он не мог решить арифметическую задачу», — заявил в одном из интервью британский актер, уточнив, что наследник не травмировал себя.

Несмотря на проблемы ребенка с домашним обучением, Грант отметил, что он хорошо проводит время с семьей на самоизоляции в Турции, в то время как его коллегам приходится трудиться в пасмурной Великобритании.

19 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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