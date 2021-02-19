США раскрыли подробности новых санкций из-за «Северного потока-2»

Ожидается, что в документе будут указаны дополнительные ограничительные меры, которые будут касаться небольшого количества российских компаний, при этом немецкие фирмы не попадут под санкции. Таким образом администрация Байдена стремится остановить реализацию проекта и в то же время не вступать в конфронтацию с близким европейским союзником.

По данным источников, госсекретарь Энтони Блинкен предпочитает не преследовать компании или отдельных людей из таких стран, как Германия, поскольку считает более важным найти дипломатическое решение и устранить разногласия, вызванные подходом бывшего президента США Дональда Трампа к внешней политике «Америка прежде всего».

При этом собеседники указывают, что если Вашингтон будет стремиться уменьшить напряженность в отношениях с Берлином, он рискует оттолкнуть других союзников, таких как Украина, Польша и страны Балтии.

«Северный поток-2», проходящий по дну Балтийского моря, должны были запустить еще в конце 2019 года, однако помешали санкции США. В результате строительные работы пришлось заморозить, а срок сдачи перенесли на конец 2021 года. В настоящее время газопровод готов на 95 процентов.