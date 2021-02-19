Раскрыта основная причина тяжелых осложнений от коронавируса у детей и взрослых

Ученые Массачусетского технологического института в США раскрыли, почему COVID-19 у разных пациентов проявляется по-разному и приводит к тяжелым осложнениям, в том числе мультисистемному воспалительному синдрому (MIS-C) у детей. Причина связана с определенными типами антител, которые вызывают нежелательные реакции. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Medicine.

Специалисты показали, что у детей с MIS-C, который развился после COVID-19, наблюдается высокий уровень антител IgG. Обычно IgG помогает контролировать инфекцию, но в случае с MIS-C эти антитела активируют иммунные клетки. IgG взаимодействуют с макрофагами, вызывая их чрезмерную активность. Поскольку макрофаги присутствуют во многих тканях и органах, развиваются охватывающие их воспалительные процессы.

У взрослых с тяжелой формой COVID-19 наблюдаются повышенные уровни антител IgA, которые взаимодействуют с типом иммунных клеток, называемых нейтрофилами, и заставляют их выделять цитокины. Если антител IgA слишком много, это может вызвать цитокиновый шторм.

Исследователи надеются, что открытие поможет разработать методы лечения, которые предотвратят или изменят иммунный ответ, сохранив его защитные функции, но уменьшая вредные реакции.