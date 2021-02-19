Принц Гарри лишился оставшихся титулов и не сможет вернуться в королевскую семью

Букингемский дворец объявил, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл не вернутся к исполнению обязанностей старших членов британской королевской семьи. Об этом сообщает BBC News.

Одновременно королева Елизавета II лишила Гарри и Меган статуса покровителей ряда учреждений и благотворительных организаций. Также у принца отберут оставшиеся почетные воинские титулы. Среди прочего, он считался генерал-капитаном Королевской морской пехоты Великобритании.

«Хотя мы все опечалены их решением, герцог и герцогиня останутся горячо любимыми членами нашей семьи», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Пресс-секретарь Гарри и Меган заявила, что герцог и герцогиня Сассекские сохраняют преданность своему долгу и, несмотря на изменение их официальной роли, готовы по-прежнему поддерживать организации, патронами которых они были.