Основатель WhatsApp купил особняк у подруги Ким Кардашьян за целое состояние

Один из основателей мессенджера WhatsApp Ян Кум (Jan Koum) купил в Малибу особняк, которым до этого момента владела подруга семьи Ким Кардашьян Диана Дженкинс (Diane Jenkins). В 2020 году Кум подавал на светскую львицу в суд за вырубку деревьев около его участка. Об этом сообщает DailyMail.

Кум приобрел дом в Калифорнии за 87 миллионов долларов. Изначально в мае 2020 года Дженкинс планировала выручить от продажи 125 миллионов долларов , однако в итоге сделала скидку. По соседству с новым приобретением Кум владеет еще одним объектом недвижимости, который купил в 2019 году у бывшего председателя компании NBC Рона Мейера (Ron Meyer).

Оказалось, что в июле 2020 года между Кумом и Дженкинс произошел конфликт. Предприниматель обвинил соседку в том, что она установила на его участке дренажную трубу и наняла садовников, которые обрезали часть живой изгороди. Дженкинс объяснила решение высотой кустарников, которые закрывали вид на океан. Тогда Кум предположил, что таким способом светская львица хотела увеличить стоимость своего участка перед продажей, и потребовал возместить ущерб. На данный момент неизвестно, чем закончилось разбирательство.

Теперь во владении Кума находится участок площадью более гектара. На нем располагается одноэтажный дом с пятью спальнями и окнами от пола до потолка. На территории также есть бассейн с видом на Тихий океан, теннисный корт, двухэтажная библиотека, кинотеатр и спортивная площадка. На участке оборудован фуникулер, с помощью которого можно добраться до беседки, расположенной на берегу океана.