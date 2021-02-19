NVIDIA представила четыре специализированных видеокарты серии CMP HX для майнинга

NVIDIA представила четыре специализированных графических ускорителя серии CMP HX, предназначенных исключительно для майнинга криптовалют. В серию вошли видеокарты CMP 30HX, CMP 40HX, CMP 50HX и CMP 90HX.

Все вышеуказанные модели специализированных графических ускорителей NVIDIA CMP HX будут доступны у компаний-партнёров, включая ASUS, Colorful, EVGA, Gigabyte, MSI и Palit.

Особенностью данных видеокарт является отсутствие внешних видеоинтерфейсов, а также специальный криптомайнинговый процессор (Crypto Mining Processor, CMP).

CMP 30HX может обеспечить хешрейт на уровне 26 Мхеш/с. Ускоритель оснащён 6 ГБ видеопамяти, использует один дополнительный 8-контактный разъём питания, а его заявленный уровень энергопотребления составляет 125 Вт.

Для модели CMP 40HX заявленный хешрейт составляет 36 Мхеш/с. Ускоритель получил 8 ГБ видеопамяти, имеет один 8-контактный разъём дополнительного питания и обладает заявленным уровнем энергопотребления 185 Вт.

Для модели CMP 50HX компания заявляет хешрейт на уровне 45 Мхеш/с. Видеокарта оснащена 10 ГБ видеопамяти, использует два 8-контактных разъёма дополнительного питания и обладает уровнем энергопотребления 250 Вт.

NVIDIA CMP 90HX готова предложить хешрейт на уровне 86 Мхеш/с. Графический ускоритель оснащён 10 Гбайт видеопамяти, двумя 8-контактными разъёмами питания и обладает заявленным уровнем энергопотребления 320 Вт.

Совсем скоро в продажу поступит графический ускоритель серии Ampere, GeForce RTX 3060, оснащённый 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Новинка, как и её старшие собратья по серии приглянется майнерам Ethereum. В результате чего многие геймеры просто не смогут купить данные видеокарты. Чтобы этого избежать, компания решила через драйвер ограничить производительность GeForce RTX 3060 в задачах майнинга.

Младшие модели CMP 30HX и CMP 40HX появятся в продаже до конца текущего квартала. Две старшие модели компания обещает выпустить во втором квартале текущего года.

О ценах на специализированные модели ускорителей производитель ничего не сообщает, а между тем это важный фактор, который позволит понять, будут ли пользоваться новые видеокарты спросом.