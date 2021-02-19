Названы самые популярные операционные системы

Windows сохранила лидерство на рынке операционных систем для компьютеров. Об этом сообщает издание GeekWire со ссылкой на отчет агентства IDC.

Доля операционной системы от Microsoft в 2020 году снизилась с 85,4 до 80,5 процента. ОС от Apple — macOS — потеряла второе место, хотя при этом ее доля увеличилась с 6,7 до 7,5 процента. На второй позиции с огромным отставанием от Windows находится Chrome OS от Google, доля которой за полный год выросла с 6,4 до 10,8 процента. На остальные операционные системы приходится всего 1,2 процента.

Аналитики заметили, что лучшую динамику за отчетный период продемонстрировали продукты от Google и Apple. Также они назвали 2020 год нетипичным для рынка и спрогнозировали коррекцию рейтинга в будущем. Популярность Chrome OS специалисты обосновали переходом активной части населения — представителей среднего класса, студентов и школьников — на удаленную работу или обучение. В этой связи Chrome OS, которая базируется на недорогих ноутбуках Chromebook, стала очень востребованной.

Эксперты заметили, что Chrome OS и ранее обгоняла macOS на короткой дистанции, однако это первый случай, когда ОС от Google расположилась на второй позиции по итогам годового отчета. Специалисты IDC подытожили, что будущее Chrome OS в образовательной нише рынка выглядит довольно радужным.