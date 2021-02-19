Назван самый популярный смартфон в США

Топовый флагман Apple оказался самым популярным 5G-смартфоном в США. Об этом сообщает издание PCMag со ссылкой на отчет компании Ookla.

Ookla, являющаяся разработчиком ПО для проверки скорости интернета Speedtest, сформировала отчет по собранным за январь данным. Аналитики выяснили, что iPhone 12 Pro Max является самым востребованным девайсом с поддержкой 5G в 49 американских штатах из 50. Единственным регионом, в котором лидерство одержал iPhone 12 Pro, оказался Вермонт. Также 12 Pro Max был назван самым популярным смарфтоном с поддержкой связи пятого поколения среди жителей федерального округа Колумбия.

Второе и третье места делят между собой iPhone 12 Pro и iPhone 12. Результаты исследования подтвердили ранние отчеты других аналитиков о том, что iPhone 12 mini является наименее востребованным смартфоном из акутальной серии Apple.

Кроме смартфонов американской компании в топ-5 также входят устройства Samsung. Аппараты Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra заняли четвертое и пятое места соответственно.

Из имеющихся данных аналитики Ookla также сделали несколько других выводов. Специалисты подтвердили, что новый смартфон LG Wing 5G провалился на рынке и заявили, что OnePlus Nord N10 5G может занять свою нишу. Это связано с тем, что исследование проводилось до того, как недорогой смартфон OnePlus оказался в американской продаже. Всего в тестировании Ookla приняли участие 33 смартфона.