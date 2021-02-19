Назван самый популярный смартфон в США

Ookla, являющаяся разработчиком ПО для проверки скорости интернета Speedtest, сформировала отчет по собранным за январь данным. Аналитики выяснили, что iPhone 12 Pro Max является самым востребованным девайсом с поддержкой 5G в 49 американских штатах из 50. Единственным регионом, в котором лидерство одержал iPhone 12 Pro, оказался Вермонт. Также 12 Pro Max был назван самым популярным смарфтоном с поддержкой связи пятого поколения среди жителей федерального округа Колумбия.
Второе и третье места делят между собой iPhone 12 Pro и iPhone 12. Результаты исследования подтвердили ранние отчеты других аналитиков о том, что iPhone 12 mini является наименее востребованным смартфоном из акутальной серии Apple.
Кроме смартфонов американской компании в топ-5 также входят устройства Samsung. Аппараты Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra заняли четвертое и пятое места соответственно.
Из имеющихся данных аналитики Ookla также сделали несколько других выводов. Специалисты подтвердили, что новый смартфон LG Wing 5G провалился на рынке и заявили, что OnePlus Nord N10 5G может занять свою нишу. Это связано с тем, что исследование проводилось до того, как недорогой смартфон OnePlus оказался в американской продаже. Всего в тестировании Ookla приняли участие 33 смартфона.
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