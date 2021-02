NVIDIA представила четыре специализированных видеокарты серии CMP HX для майнинга Тину Кунаки и Венсана Касселя застукали на пляже в Рио-де-Жанейро » Мистер Биг не появится в продолжении сериала «Секс в большом городе» «Секс в большом городе» точно не будет прежним, ведь в продолжении сериала зрители недосчитаются еще одного привычного персонажа — Мистера Бига в исполнении Криса Нота. Инсайдеры сообщили Page Six, что 66-летний актер не будет участвовать в съемках перезапуска шоу для HBO. Напомним, ранее стало известно, что от съемок отказалась Ким Кэттролл, которая играла роль неподражаемой Саманты. Нот играл в сериале мужчину мечты главной героини Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер, а затем и ее мужа. Всего Нот сыграл в 40 сериях хита HBO в период с 1998 по 2004 год, а также появлялся в полнометражных фильмах 2008 и 2010 годов. Официальной версии, как создатели объяснят его отсутствие, пока нет, но несколько лет назад появлялась информация, что в третьей части (она в итоге так и не была снята) Мистер Биг, по замыслу сценаристов, должен был умереть от инфаркта. Ранее отсутствие Саманты объяснили тем, что дружба имеется свойство заканчиваться. По данным инсайдеров, не увидят зрители и Дэвида Эйгенберга, который играл Стива Брэди — парня, с которым были отношения у Миранды Хоббс, персонажа Синтии Никсон. Синтия Никсон и Дэвид Эйгенберг Ранее Сара Джессика Паркер рассказала, что идея продолжения сериала пришла к ней в апреле-мае прошлого года во время карантина. Нью-Йорк закрылся, что затронуло многих людей, потому что это финансовый центр, центр культуры, и его тишина была оглушительной, — сказала Паркер. Точный сюжет сериала пока неизвестен, но создатели планируют затронуть в нем различные современные темы, в том числе и проблемы, вызванные пандемией. Съемки новых серий должны начаться весной. Стоит отметить, что и Крис Нот сейчас весьма занят на съемках. Он участвует в проекте «Эквалайзер», где играет вместе с Куин Латифой, кроме того, на стадии препродакшена находятся два фильма с его участием: Brooklyn All American и Someday Sometime.