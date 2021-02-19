Масштабный выброс нефтепродуктов на побережье Израиля

Прибрежная линия от Галилеи и вплоть до Ашкелона подверглась масштабному выбросу нефтепродуктов, источник которых остается неизвестным.

Скорее всего, речь идет о незаконном сбросе тяжелых нефтепродуктов с судна, проходившего через этот район. Загрязнение может еще больше усугубиться из-за сильных ветров, прибой во время бури распространил его вглубь суши.

В четверг, 18 февраля, на израильском побережье Средиземного моря были обнаружены десятки мертвых морских животных и черные масляные пятна.

Причиной гибели животных стало загрязнение моря нефтепродуктами.

Радиостанция «Кан Бет» передала, что сотрудники Управления природы и парков вместе с добровольцами собрали выживших животных, в том числе морских черепах и чаек, и отправили их на лечение в больницу для диких животных при «Сафари» в Рамат-Гане.

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В районе кибуца Ницаним штормом на берег было выброшено тело десятиметрового кита.

По предварительным оценкам, он, скорее всего, был отравлен в результате инцидента со смолой, но это все еще официально не установлено. Доктор Авиад Шейнин из Морской исследовательской станции Морриса Кана и Ассоциации Дельфиса прибыл сегодня утром и собрал образцы трупа кита, которые будут изучены исследователями из Хайфского университета, чтобы понять причины его смерти.