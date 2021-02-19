Кремль заявил о появлении в России элементов плановой экономики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу прокомментировал идею президента Белоруссии Александра Лукашенко перевести союзное государство в режим плановой экономики, чтобы ни в чем не зависеть от Запада.Определенные элементы плановой работы по экономике в России уже есть, сообщил Песков в ходе брифинга.

Это — запущенные три года назад национальные проекты, в рамках которых власти рассчитывают догнать и перегнать мировой экономический рост.

«Смотря что имеется в виду под плановой экономикой: советский госплан или реализация каких-то запланированных проектов. Потому что проектный менеджмент — это тоже в принципе плановая работа», — цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что национальный план действий и национальные проекты являются частью этой плановой работы.

Напомним, в четверг Лукашенко призвал «не париться» из-за санкций, которые вводятся в отношении и Белоруссии.

«Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей», — сказал он.

Самообеспечение, по словам Лукашенко, можно сделать полным в течение 3-5 лет, после чего в союз России и Белоруссии «подтянутся» другие бывшие республики СССР — Казахстан и Украина, считает Лукашенко.

«Просто либералы когда-то нас убедили: рынок все отрегулирует. Да черта с два», — добавил он.