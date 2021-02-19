Кэмерон Диас объяснила, почему не планирует возвращаться к актерской карьере

В 2015 году известная голливудская актриса Кэмерон Диас вышла замуж за музыканта Бэнджи Мэддена и с тех пор сосредоточилась на личной жизни, оставив работу в кинематографе в прошлом. Возвращаться к актерской профессии она не торопится. Об этом 48-летняя звезда рассказала в эфире шоу SiriusXM.

Буду ли я когда-нибудь снова сниматься в кино? Я не собираюсь. Но буду ли? Я не знаю. Понятия не имею. Может быть, никогда не говори «никогда». Но сейчас, будучи матерью, я не могу себе представить, как бы я в первый год жизни своей дочери находилась на съемочной площадке по 16 часов в день вдали от нее,

— сказала она.

Бэнджи Мэдден и Кэмерон Диас

Кэмерон Диас и Бэнджи Мэдден стали родителями в декабре 2019 года — у них родилась дочь Раддикс. Ребенка паре, предположительно, родила суррогатная мать — подробностями появления малышки на свет они не делились.

Звезда добавила, что сочувствует тем матерям, которые вынуждены постоянно ходить на работу и проводить мало времени со своими детьми. Самой Кэмерон роль матери очень нравится. Она говорит, что счастлива как никогда.

Это такое счастье, и я очень благодарна за это,

— призналась она.

Впрочем, Диас посвящает себя не только домашним делам и воспитанию ребенка. Она занимается производством своего бренда органического вина, что доставляет ей большое удовольствие.

Это единственная работа, которую я выполняю изо дня в день, помимо материнских и супружеских обязанностей,

— заявила она.