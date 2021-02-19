Илон Маск заявил, что биткоин лучше наличных

Маск отметил, что «только дурак» не станет искать альтернативных инвестиций, в то время как наличные деньги становятся все менее интересными. «Биткоин почти так же хорош, как бумажные деньги», — заявил миллиардер.

Биткоин вновь побила исторический рекорд 17 февраля, достигнув стоимости 52,2 тысячи долларов за монету. Резкий рост начался после объявления компанией Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов. Автогигант заявил, что в ближайшем будущем начнет принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.

На фоне этого инвесторы Tesla захотели ограничить инициативы Маска по покупке биткоинов. Такой вопрос собирается поднять инвесткомпания Baillie Gifford — один из пяти крупнейших акционеров автогиганта. Руководство планирует обсудить с Маском ограничения сумм, которые могут быть инвестированы в биткоин.