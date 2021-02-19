Еврокомиссию призвали применить «закон Магнитского» из-за Навального

Европейские политики, общественные деятели, а также представители российской оппозиции направили письмо на имя главы Еврокомиссии и президента Евросовета с призывом оказать давление на российские власти и добиться освобождения из тюрьмы Алексея Навального. Авторы документа также пишут о необходимости прекратить репрессии в отношении россиян, участвующих в мирных протестах.

В письме отмечается, что Брюсселю стоит применить европейский «закон Магнитского» для привлечения к ответственности лиц, причастных к отравлению Навального и насилию в отношении протестующих.

Авторы письма пишут, что адресные санкции могут быть применены в отношении лиц и компаний, которые поддерживают стратегические проекты Кремля, такие как газопровод «Северный поток – 2».

Обращение подписали более 150 человек. Среди них члены Европарламента от разных стран, один из инициаторов американского «акта Магнитского» финансист Уильям Браудер, российский журналист Владимир Кара-Мурза.