Экспорт из России показал рекордный обвал за пять лет

Экспорт из России в 2020 году обвалился на 20,7 процента (минус 88,1 миллиарда долларов) и составил 338,2 миллиарда долларов — это рекордное падение за последние пять лет. Об этом говорился в исследовании FinExpertiza.

В 2015 году объем экспорта из России составил 345,9 миллиарда долларов (минус 31,1 процента), в 2016-м он составил 287,7 миллиарда (минус 16,8 процента). В 2017-м экспорт был на уровне 359,8 миллиарда долларов (плюс 25,1 процента), в 2018-м — 452,1 миллиарда (плюс 25,6 процента), в 2019-м — 426,3 миллиарда (минус 5,7 процента). Особенно сильно в 2020 году упал экспорт топливно-энергетических товаров, таких как нефть, газ и уголь (минус 36,4 процента или минус 167 миллиардов долларов), говорится в исследовании. Также рекордно сократилась доля таких товаров в общем экспорте из страны: если в 2019 году она была на уровне 62,1 процента, то в 2020-м показала падение до 49,6 процента — минимум с 2003 года.

Коронакризис также серьезно сказался на экспорте химической продукции (минус 11,4 процента, до 23,9 миллиарда долларов), машин, оборудования и транспортных средств (минус 9,5 процента, до 25,1 миллиарда долларов), металлов и изделий из них (минус 7 процентов, до 34,9 миллиарда долларов). Одновременно резко вырос экспорт текстиля, текстильных изделий и древесины (плюс 8,6 процента), продовольствия и сельскохозяйственного сырья (плюс 19,6 процента), драгметаллов и драгоценных камней (на 99 процентов). По последним двум категориям экспортная выручка достигла максимума за весь доступный период статистики с 2003 года, и составила 29,6 миллиарда и 30,4 миллиарда долларов соответственно.