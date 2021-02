Dua Lipa сняла новый клип в Киеве

shelter.film — компания по производству видеоконтента различного формата. В большей степени мы делаем рекламные ролики как на рынки Европы, Азии и США, так и для локальных клиентов и агентств. Нам почти два года и за это время мы успели поработать с Playstation , IKEA , Renault , Pathe Gaumont x Apple , Make Up For Ever , снять клипы для DAMSO , TOVE LO , в частности Dua Lipa и тот же громкий клип, который скорее является социальной работой — Каста «Выходи гулять» .