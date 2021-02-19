ВВС США задумались о замене истребителей F-16 Названы самые популярные операционные системы » Dua Lipa сняла новый клип в Киеве Dua Lipa переиздала свой второй альбом Future Nostalgia с 4-мя новыми песнями. На одну из них вышел клип, который, как мы узнали, сняла в Киеве украинский продакшн-компания shelter.film. «СЛУХ» поговорил с ее исполнительным продюсером Альбертом Зурашвили . О том, приезжала ли Dua Lipa в Киев, затопление в клипе (видео отсылает к фильму «Титаник» ), работу с режиссерами, что сделали то же самое для Coldplay и оператором, который снял сериал «Эйфория» . Расскажите о себе и компании shelter.film — компания по производству видеоконтента различного формата. В большей степени мы делаем рекламные ролики как на рынки Европы, Азии и США, так и для локальных клиентов и агентств. Нам почти два года и за это время мы успели поработать с Playstation , IKEA , Renault , Pathe Gaumont x Apple , Make Up For Ever , снять клипы для DAMSO , TOVE LO , в частности Dua Lipa и тот же громкий клип, который скорее является социальной работой — Каста «Выходи гулять» . Как на вас вышла команда Dua Lipa? Как вообще происходит выбор продакшна? Работа для таких «клиентов» — это результат очень длительных плодотворных отношений на западном рынке. Мы не первый раз сотрудничаем с данным дуэтом режиссеров и студией, у нас длительные отношения, которые вполне можно назвать партнерскими. Этот проект достаточно сложный и специфический в производстве, поэтому вопрос доверия и уверенности в том, что мы выполним задачу, поставленную режиссерами, сыграло свою роль. Как долго, когда и как проходили съемки? Dua Lipa приезжала в Киев? Все планы, в которых присутствует артистка, были сняты в США на небольшой части декорации, которая покрывала фон за ней. Приехать в Украину, к сожалению, она не смогла по причинам личного характера. Съемки длились два долгих дня, со съемками в двух павильонах двумя параллельными группами. Нам повезло в этом случае, что было два режиссера и каждый съемочную площадку мог полноценно существовать параллельно. В двух павильонах мы разместили декорацию ресторана с кухней в полный размер, три бассейна различных размеров. Так же были размещены несколько миниатюр и малоразмерных моделей, к которым подключены SFX-системы и заряды, создающие «практические эффекты» в кадре. Все кадры, в которых были риски нанести вред живому существу, снимались с точной копией, силиконовой моделью, которую мы изготовили специально под проект. Глобально снимать зимой по пояс в ледяной воде, которой так много, что нагреть ее просто физически заняло бы невозможен время для проекту, — это сложно. Интересный факт — это то, что главным художником-постановщиком, который отвечал за все художественное направление проекту, был специалист нашего продакшна, человек с огромным опытом в своем деле — Михаил Левченко . За стиль и его соответствие эпохе для всех актеров (кроме артистки) соответствовала стилист Гала Соколовская . Большинство костюмов мы привезли из Чехии. Dua Lipa зняла новий кліп у Києві: розповідаємо, як це було