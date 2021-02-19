Дебетовые карты Росбанка: описание бонусных программ

Виды бонусных программ по дебетовым картам Росбанка

Дебетовые карты — платежный инструмент, который позволяет моментально оплачивать товары и услуги в магазинах и на интернет-площадках. Стараясь сделать обслуживание клиентов комфортным и удобным, банковские организации разрабатывают различные программы лояльности. Например, в Росбанке за покупки можно получать кешбэк, trevel-бонусы, баллы для оплаты ж/д билетов и т.д.

Чтобы выбрать подходящий вариант, следует знать об особенностях бонусных программ. Рассмотрим подробнее предложения Росбанка.

РЖД-бонусы

Бонусная программа предусмотрена по дебетовой карте Росбанка РЖД и предполагает начисление баллов, которыми можно частично или полностью оплатить ж/д билеты. Это позволяет не только экономить деньги, но и путешествовать абсолютно бесплатно. Бонусы начисляются за каждые потраченные 30 руб. и не сгорают на протяжении всего времени пользования пластиком. После первой покупки банк дарит 500 приветственных баллов.

Cashback

Слово «кешбэк» все чаще встречается не только в сфере банковских услуг, но и в различных направлениях торговли. Данная функция предполагает начисление на счет процента от потраченной при покупке суммы. Например, по картам Росбанка держатели классического пластика могут получить до 10% за приобретение товары из 1 выбранной категории (для премиального варианта из 3). На остальные покупки начисляется 1%. Среди популярных категорий стоит выделить аптеки, салоны красоты и магазины косметики, детскую продукцию, авто, развлечения и т. д.

Величина cashback на товары из выбранной группы зависит от потраченной суммы с начала месяца и начисляется по следующей схеме:

1% — расходы до 10 тыс. руб.;

2% — покупки от 10 до 40 тыс. руб.;

5% — траты от 40 до 100 тыс. руб.;

10% — расходы 100-300 тыс. руб.

Стоит отметить, что в месяц начисляется не более 5000 рублей.

Travel-бонусы

Программа лояльности предполагает начисление за оплату покупок баллов, которыми держатели могут оплачивать авиа и ж/д билеты, услуги отелей и гостиниц. Бонусы начисляются за каждые потраченные 100 руб. Их величина зависит от объема расходов по карте с начала месяца и рассчитывается по схеме:

1 — покупки на сумму до 40 тыс. руб.;

2 — расходы от 40 до 100 тыс. руб.;

5 — траты от 100 до 300 тыс. руб.

Обмениваются бонусы из расчета 1:1. При этом важно помнить, что максимально доступная сумма составляет 5000. Обменять баллы можно на портале Росбанк OneTwoTrip.

Отдельно стоит отметить возможность клиентов получать проценты на остаток по счету. По картам Росбанка их величина составляет до 6%. Для активации опции следует подключить #МожноСЧЁТ в любом отделении банка. Начисление процентов на остаток — выгодная альтернатива стандартным банковским вкладам. Подробная информация о преимуществах и способах подключения опции представлена в обзоре дебетовой карты Росбанка #МожноВСЕ.