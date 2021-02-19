Что такое фора, как ставить на фору в футболе

Одна из популярных ставок – на фору. Означает преимущество, предоставленное одному из соперников и учтенное при подсчете результатов. Подробно о значении термина, различии между азиатскими и европейскими гандикапами можно прочитать в материале FootballBetting. Здесь же будут описаны виды футбольных фор (Ф).

Футбольные форы

Прогнозы позволяют повышать котировки на лидера (минусовая), понижать на аутсайдера (плюсовая). Чаще всего термин используют для определения количества голов, желтых карточек, угловых. При нулевой Ф возможен возврат поставленных денег. Выиграет команда, которой прогнозирует победу беттер, ему выплатят выигрыш, проиграет – вернут ставку. Котировки на Ф(0) обычно высокие, делать такие онлайн ставки на футбол при встрече равносильных оппонентов. Расчеты Ф для угловых, нарушений аналогичны Ф забитых мячей.

Букмекеры могут указывать данные для ставок целыми числами или с помощью дробей. С целыми возврат средств происходит чаще, так как точное совпадение результата встречи с показателем означает возврат ставки клиенту. При дробных данных есть выигрыш/проигрыш пари без других вариантов.

Оптимальная тактика ставок на футбольную фору

Есть целый ряд методик, позволяющих успешно ставить на Ф. К ним относятся «вилки», подходящие для многих видов пари, и специализированные стратегии, используемые только для футбольных пари. Как рассчитывать правильно фору и ставку, рассказывается в обзоре FootballWhispers.com.

Что до стратегии с показателем +0,5, она актуальна при отличном знании статистических данных соперников. В чемпионате топовой пятерки (Германия, Великобритания, Италия, Испания, Франция) редко выигрывают две встречи подряд с разгромным счетом. Чаще второй матч заканчивается ничьей или проигрышем. Для ставок нужно выбрать команду из перечисленных стран, занимающую место в таблице ниже третьего, выигравшую последнюю игру, забившую три гола и более, поставить на противника.

Особенности пари на фору

Прогнозировать победу можно лидеру, аутсайдеру, выбирая оптимальное значение из предложенных букмекером. Допустимы значительные лимиты пари с высокими котировками, что является возможным благодаря огромному числу заключаемых пари в данной спортивной дисциплине.

В списке могут быть варианты фор на карточки, угловые, офсайды, удары по воротам или в створ, процентное соотношение во владении мячом. Выбирать нужно с реалистичными показателями, коэффициентом от 1,9. Если первая половина матча покажет высокую вероятность проигрыша, рекомендуется сделать новый прогноз в лайве.