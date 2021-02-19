Bloomberg: Европа не решилась на санкции против российских олигархов

Санкционное бессилие Евросоюза продолжает прогрессировать.Пакет мер в связи с делом Алексея Навального, который подготовлен к встрече глав МИД ЕС на следующей неделе, вряд ли будет включать в себя экономически санкции или персональный удар по кому-либо из российских олигархов, рассказали Bloomberg дипломаты, знакомые с ходом дискуссий.

По их словам, некоторые страны ЕС опасаются «сжигать мосты» с Москвой, и поэтому санкции будут введены лишь в отношении чиновников и структур, непосредственно связанных с делом.

Сами санкции имеют широкую поддержку внутри ЕС, говорят источники Bloomberg. Но страны Прибалтики и Польши призывают действовать как можно быстрее, тогда как Германия и Италия предлагают не торопиться, напоминая, что санкции должны «выстоять» в суде, куда могут обратиться фигуранты «черных списков».

Сторонники Навального призывали ввести визовые запреты и заморозить активы госбанкиров, высших чиновников и двух миллиардеров — Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Но несмотря на поддержку в британском парламенте, Бундестаге и Европарламенте, министры иностранных дел не решились на такой сценарий.

Европейский суд по правам человека в среду потребовал немедленно освободить Навального, которому заменили условный срок на реальный и судят по делу о якобы клевете на ветерана, одновременно подготавливая второй процесс c обвинениями в хищении пожертвований Фонду борьбы с коррупцией.

Минюст назвал решение ЕСПЧ «неправомерным», а официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила суд в «разрушении» мировой правовой системы.

Посетивший Москву глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил европарламентариям на прошлой неделе, что российское руководство не воспользовалось «последним шансом» восстановить диалог.

Россия, заметил Боррель, «не оправдала ожиданий по становлению современной демократии» и спускается вниз по опасному авторитарному пути.