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Байден на саммите G7 планирует обсудить «российские усилия по подрыву демократии»

Президент США Джо Байден на саммите G7 в пятницу, как ожидается, поднимет темы иранской ядерной программы, конфликта в Афганистане, действий России и соперничества с Китаем. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источник в администрации Белого дома.

«Байден планирует обсудить иранскую ядерную программу, российские усилия по подрыву демократии, соперничество с Китаем и продолжающийся конфликт в Афганистане», — говорится в сообщении.

Также в пятницу Байден выступит на проходящей в онлайн-формате Мюнхенской конференции по безопасности, на которой он планирует обсудить «противостояние поведению России и Китая».

Лидеры G7 проведут первый с апреля 2020 года саммит, он пройдет в онлайн-формате.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что «в отличие от администрации Трампа», Байден готов привлечь Москву к ответственности «за все ее вредоносные действия». К их числу Салливан отнес «кибератаки, отравление людей химическим оружием и подрыв американской демократии».

19 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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