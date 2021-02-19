Apple запатентовали фантастическую технологию 240 Гц для экранов iPhone

Многочисленные инсайдерские сообщения о планах Apple ввести в новых смартфонах повышенную частоту обновления дисплея получили на этой неделе подтверждение. Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) опубликовало патент Apple в котором описывается дисплей iPhone, предусматривающий режим высокой частоты обновления, в два, три или четыре раза превышающий собственную частоту обновления.

Таким образом iPhone с базовой частотой 60 Гц сможет, в зависимости от отображаемого контента изменять частоту обновления дисплея до 120 Гц, 180 Гц или 240 Гц. Напомним, что современные новейшие iPhone 12 получили частоту обновления экрана 60 Гц, а многочисленные инсайдерские сообщения о планах Apple ввести повышенную частоту в модельном ряду смартфонов 2020 года оказались ложными.