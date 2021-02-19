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Apple запатентовали фантастическую технологию 240 Гц для экранов iPhone

Многочисленные инсайдерские сообщения о планах Apple ввести в новых смартфонах повышенную частоту обновления дисплея получили на этой неделе подтверждение. Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) опубликовало патент Apple в котором описывается дисплей iPhone, предусматривающий режим высокой частоты обновления, в два, три или четыре раза превышающий собственную частоту обновления.

Таким образом iPhone с базовой частотой 60 Гц сможет, в зависимости от отображаемого контента изменять частоту обновления дисплея до 120 Гц, 180 Гц или 240 Гц. Напомним, что современные новейшие iPhone 12 получили частоту обновления экрана 60 Гц, а многочисленные инсайдерские сообщения о планах Apple ввести повышенную частоту в модельном ряду смартфонов 2020 года оказались ложными.

Эксперты считают, что Apple крайне осторожно подходит к внедрению повышенной частоты обновления дисплея (ProMotion), и любым другим технологиям, влияющим на скорость разрядки батареи и, следовательно, на время автономной работы смартфона. В корейских СМИ появилась информация, что внедрение ProMotion в линейке iPhone 2021 года, может быть обеспечено параллельным использованием энергоэффективной технологии LTPO для экрана. Подобно последним моделям Apple Watch, LTPO также может позволить моделям iPhone 13 иметь постоянно включенный дисплей при увеличенном времени автономной работы.

Ранее инсайдеры уже сообщали о планах Apple для будущей серии iPhone 13 или iPhone 12s. Разработчики планируют уменьшить фирменную «челку», ввести функцию Always-On Display, установить современные широкоугольные камеры, ввести режим съемки звездного неба, увеличить мощность магнита в системе MagSafe, повысить качество работы Face ID, а также обеспечить смартфоны Pro-модификации черной матовой структурной поверхностью, снижающей риски выскальзывания аппарата из рук.

19 февраля, 2021 | Tags: | Category: Наука, Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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