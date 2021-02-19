Кажется, карьера талантливого красавца Реге Пейджа стремительно идет вверх. После триумфа с сериалом «Бриджертоны» актера пригласили на главную роль в фильме «Подземелья и Драконы».

Экранизацией знаменитой настольной игры занимается киностудия Paramount Pictures, представители которой и утвердили Реге Пейджа на главную роль. Проект запустили благодаря режиссерам и актерам Джонатану Голдштейну и Джону Френсису Дэйли, которые и возглавят съемки.

Пока Реге Пейдж не прокомментировал новый контракт, продолжая пожинать плоды своей славы. Актер получил номинацию на премию SAG и стал открытием года по версии NAACP Image Awards.

Что известно об «Подземелье и Драконы»

«Подземелье и Драконы» – это знаменитая настольная игра, которая привлекает немало стратегий и руководствуется одним игроком, которого называют Повелителем. С помощью игрального кубика игроки ведут своего героя через опасное подземелье и пытаются спастись от фантастических существ благодаря способностям своего персонажа. Именно эта идея и станет главной в новом фильме Paramount Pictures.

Известно, что премьера фильма «Подземелье и Драконы» запланирована на 27 мая 2022 года. До этого проект планировали выпустить в ноябре 2021-го, однако из-за пандемии съемки пришлось отложить. Известный и актерский состав ленты. В «Подземелья и Драконы» зрители смогут увидеть:

Реге Пейджа

Криса Пайна

Мишель Родригес

Джастиса Сміта

Интересно, что это не первый идею игры «Подземелья и Драконы» освещают в кинематографе. В сериале «Теория большого взрыва» эта настольная развлечение было любимым для ученых мирового уровня.