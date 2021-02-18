Зимняя буря в Израиле

С вечера 16 февраля в Израиле началась зимняя буря: усилился ветер, понизилась температура, начались дожди, на горе Хермон начался снегопад. В ночь на 17 февраля дожди усилились, на фоне похолодания начался снегопад на Голанских высотах и в Верхней Галилее.
Фотографии из Цфата за 15 февраля:
Цфат сегодня:
Медицинский факультет Бар-Иланского университета в Цфате. Вот так сегодня выглядит вход в библиотеку.
Фотография со странички Olga Goldin в Фейсбуке.
В Хайфе снег конечно, не выпал, но сравните фотографии.
Море позавчера:
Море сегодня:
Обе фотографии из хайфской группы в ФБ.
А это снег на Хермоне.
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