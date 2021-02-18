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Зимняя буря в Израиле

С вечера 16 февраля в Израиле началась зимняя буря: усилился ветер, понизилась температура, начались дожди, на горе Хермон начался снегопад. В ночь на 17 февраля дожди усилились, на фоне похолодания начался снегопад на Голанских высотах и в Верхней Галилее.

Фотографии из Цфата за 15 февраля:

Цфат сегодня:


Медицинский факультет Бар-Иланского университета в Цфате. Вот так сегодня выглядит вход в библиотеку.
Фотография со странички Olga Goldin в Фейсбуке.

В Хайфе снег конечно, не выпал, но сравните фотографии.

Море позавчера:

Море сегодня:


Обе фотографии из хайфской группы в ФБ.

А это снег на Хермоне.

 

18 февраля, 2021 | Category: Израиль, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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