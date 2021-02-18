Умер актер Андрей Мягков Ученые реконструировали ДНК мамонта возрастом в миллион лет » Xiaomi запатентовала смарт-очки излечивающие головную боль, борющиеся с депрессией и усталостью Компания Xiaomi, имеющая неофициальное название китайская Apple, по причине постоянного копирования технологий и дизайна американского высокотехнологического гиганта, постепенно изменяет такое представление о своей фирме, выводя на рынок все более прогрессивные инновационные продукты, созданные в результате собственных научно-конструкторских разработок.



Пекинская компания Xiaomi Mobile Software получила недавно патент на «умные очки и футляр для очков» способных не только выполнять основные функции, но и лечить пользователя. Конструкция очков предполагает излучение сигналов фототерапии в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном спектре, а также лазерные лучи. Кроме того, предполагается излучение волн в звуковом диапазоне для излечения болезней мозга, снятия психического напряжения, борьбы с усталостью и депрессией.



Магнитные и электрические волны благоприятно влияют на кровообращение в головном мозге. Психические заболевания эффективно поддаются лечению с помощью звуковых волн, а, следовательно, в очках должен быть динамик или другая технология передачи звука. На сегодня неизвестно, когда и будет ли вообще компания Xiaomi выпускать очки с терапевтическими функциями.