В сети появился трейлер скандального фильма «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли

Вчера кинокомпания Disney представила первый тизер-трейлер фильма режиссера Крэйга Гиллеспи «Круэлла».

Главную роль в картине исполнила оскароносная актриса Эмма Стоун, а ее коллегами по съемочной площадке стали обладательница «Оскара» Эмма Томпсон, Марк Стронг, Пол Уолтер Хаузер и другие.

Действие фильма будет разворачиваться в Лондоне в 70-е годы прошлого века, когда там только зарождалась культура панк-рока. В центре сюжета фильма — злодейка и большая модница Круэлла де Виль (Эмма Стоун), которая попадает в высший свет благодаря баронессе фон Хельман (героине Томпсон) — легенде модного мира.

После появления трейлера в твиттере развернулась бурная дискуссия по поводу выхода предстоящей картины. «Круэллу» назвали диснеевским «Джокером» и отметили, что в тизере есть несколько тем, схожих с трилогией Кристофера Нолана.

Мировая премьера фильма намечена на 26 мая.

Эмма Стоун в фильме «Круэлла»