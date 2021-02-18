В России студентов будут опять загонять в колхозы как в СССР

Минсельхоз России планирует постепенно сокращать количество мигрантов на сезонных работах, заменой им могут стать студенты.

Ведомство нашло решение проблемы и станет приглашать студентов, начиная с профтехучилищ, заканчивая высшими учебными заведениями.

Хатуов отметил, что фермеры и крупные агрокомпании должны обеспечивать нормальные условия для работы в поле. «Потому что привыкли эксплуатировать некоторых, как рабов на плантациях. Давайте мы будем специалистов готовить, а вы будете организовывать и создавать условия. Нам нужны наши квалифицированные специалисты», — сказал он.

Ранее Минсельхоз России оценивал дефицит сезонных иностранных рабочих в 38,2 тысячи человек. Также Хатуов попросил власти открыть границу для мигрантов в виде исключения. Он обратился с такой инициативой к вице-премьеру Виктории Абрамченко. Аграрии жаловались, что местные жители не хотят работать или не обладают необходимыми навыками. Заменить ими мигрантов, как правило, из Узбекистана и Таджикистана, не удается даже за повышенную оплату труда.

Сокращение рабочей силы угрожает восстановлению российской экономики. Нехватка мигрантов может ежегодно урезать потенциальный рост ВВП на 25 базисных пунктов в течение десяти лет, уверены эксперты.