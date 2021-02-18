В России обяжут население принудительно регистрироваться на государственной бирже труда

СССР 2.0 набирает все большие обороты в России. В РФ обяжут население принудительно регистрироваться на государственной бирже труда. Там же будут принудительно регистрировать и сотрудников компаний с числом более 25.

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о создании единой цифровой платформы в сфере занятости. Об этом в четверг сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает создание единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений. При этом дистанционный формат поиска работы будет использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости. Также поправки обязывают ряд работодателей — федеральные, региональные и местные органы власти, а также тех, у кого в штате более 25 человек, размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах.

Как указывается в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении ТАСС, целью документа является совершенствование государственной политики в области занятости населения. «Актуальность изменений обусловлена развитием информационно-коммуникационных технологий в сфере содействия занятости населения и системы межведомственного электронного взаимодействия, необходимостью снятия межрегиональных барьеров при трудоустройстве, подборе персонала и оказании государственных услуг, а также задачами комплексной модернизации государственной службы занятости», — отмечают авторы инициативы.

По словам одного из них, спикера Госдумы Вячеслава Володина, создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан и упростит для работодателей поиск персонала. «Кроме того, повысится качество и оперативность работы служб занятости. Например, справки, необходимые для постановки на учет и назначения пособия, будут предоставляться автоматически в рамках межведомственного взаимодействия. Все это будет способствовать решению важнейшей задачи, которую поставил президент, — снижению безработицы», — уверен политик.

Он также назвал законопроект серьезным шагом к формированию «единого, открытого и прозрачного рынка труда», отметив его особую важность для людей с ограниченными возможностями, молодежи без достаточного опыта работы и граждан предпенсионного возраста. Депутаты обсудят инициативу с работодателями, профсоюзами и экспертами, заверил председатель нижней палаты.

Модернизация системы занятости

Еще один из разработчиков документа, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает поправки первым шагом к масштабной модернизации системы занятости и формированию единого рынка труда. «Во многом они закрепляют лучшие, но пока временные практики, сложившиеся в ковидный период. В первую очередь речь идет о развитии онлайн-сервисов при обращении граждан и работодателей в службы занятости, что, конечно же, упростит и усовершенствует действующие процедуры трудоустройства. Большинство вопросов можно будет решать дистанционно, это сэкономит всем и время, и силы», — сказал он журналистам.

Парламентарий заметил, что единая цифровая платформа объединит в себе весь спектр госуслуг в этой сфере. «Ожидаем существенного расширения единого банка вакансий. Наша цель — чтобы люди максимально быстро и без лишней бюрократии могли найти себе новую работу», — подчеркнул единоросс.

Среди важных изменений Турчак назвал запуск дистанционной формы оказания госуслуг наравне с очным приемом, введение механизмов электронного взаимодействия работодателей, граждан и службы занятости, а также расширение банка вакансий. «Законопроект предусматривает утверждение стандартов работы центров занятости и мониторинг их исполнения в регионах, согласование с федеральным центром кандидатур руководителей региональных органов власти в сфере занятости», — уточнил Турчак, которого цитирует пресс-служба СФ.

Кроме того, продолжил сенатор, документ позволит исключить неоднозначное толкование условий социальных выплат, поддержит безработных в открытии своего дела, а также расширит возможности для пенсионеров пройти профессиональное обучение в системе службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания. «Кроме того, цифровая платформа поможет региональным органам власти организовывать взаимодействие по вопросам политики занятости с частными агентствами по подбору персонала, различными общественными организациями. Перенос общественных работ из категории обязательных госуслуг в категорию полномочий позволит регионам более гибко подходить к их организации», — отметил Турчак.

Усиление централизации

Как подчеркнул в ходе брифинга первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, законопроект усиливает централизацию работы службы занятости. «Занятость относится к полномочиям, с одной стороны, Федерации, с другой стороны, в соответствии с законодательством эти полномочия переданы субъектам. Это означает, что во многом служба занятости замкнулась в рамках одного субъекта. Это препятствует нормальной внутренней трудовой миграции. <…> Это снижает маневренность рынка труда в России. Поэтому изменения в законодательстве предполагают плавное, мягкое, но тем не менее усиление централизации», — сказал он.

Помимо этого, парламентарий акцентировал внимание на положениях документа в части обязательных работ. «Мы переводим общественные работы из обязательных в факультативные. Это будет теперь на усмотрение субъектов Федерации. Это теперь не обязанность, а полномочия субъекта РФ. Это означает, что средства субъект Федерации, если он считает нужным, сможет использовать не на общественные работы, а на наш взгляд, на более эффективные формы занятости», — пояснил депутат.