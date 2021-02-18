В G7 назвали условия получения Украиной транша МВФ

Условиями для успешного завершения пересмотра Международным валютным фондом (МВФ) программы stand-by для Украины является реформирование Высшего совета правосудия и осуществление мероприятий в энергетической политике

Об этом в Twitter сообщает председательство Великобритании в «Группе поддержки» послов G7 в Украине.

Согласно сообщению, во время встречи с министром финансов Украины Сергеем Марченко послы G7 приветствовали обязательство принять необходимые меры, включая реформирование Высшего совета правосудия и в энергетической политике для завершения пересмотра программы МВФ для Украины.

«Выполнение этих обязательств, а также положительных планов, о которых мы слышали, по земельной реформе и финансирование перехода к экологически ориентированной экономике будет способствовать макроэкономической стабильности и развитию Украины», — говорится в сообщении.