Умер актер Андрей Мягков

На 83-м году жизни скончался советский и российский актер Андрей Мягков. Новость подтвердили в пресс-службе МХТ им. Чехова, где он играл с 1977 года.

Причиной смерти называют сердечную недостаточность. Дома его без сознания обнаружила 77-летняя супруга Анастасия Вознесенская.

Актером Андрей Мягков, можно сказать, стал случайно. Он окончил Ленинградский химико-технологический институт, после которого стал работать в Институте пластических масс.

Однажды, когда он принимал участие в любительском спектакле «Лесная песня», на представление пришел преподаватель Школы-студии МХАТ, который и разглядел в Мягкове актерский талант. С его подачи Андрей Мягков решил попробовать свои силы в театральном ВУЗе. Успешно сдав вступительные экзамены, он стал его студентом, а затем и выпускником.

После окончания института Мягков стал играть в театре «Современник». Прославил же его фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», в котором он снялся в 1976 году в возрасте 38 лет. После выхода картины Андрея Мягкова назвали лучшим актером года и удостоили Госпремии СССР.

Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих в фильме «Служебный роман»

За свою карьеру он снялся в более чем 50 фильмах. Среди других его самых известных работ — ленты «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс» и другие.

В 1977 году Мягков присоединился к труппе театра МХТ им. Чехова, где играл до последних дней жизни.

В 1963 году Андрей Мягков женился на актрисе Анастасии Вознесенской. Детей у пары не было.