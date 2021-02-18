Ученые узнали, откуда после коронавируса провалы в памяти

Неврологические симптомы после ковида, — головная боль, спутанное сознание и временная потеря памяти, — возникают у раковых больных не из-за прямого воздействия вируса. Авторы работы, опубликованной в Cancer Cell, провели анализ спинномозговой жидкости пациентов и обнаружили в ней повышенный уровень провоспалительных цитокинов. Схожая картина наблюдается у некоторых пациентов в ходе CAR-T терапии, и, возможно, лечится аналогичными методами.

По сравнению с другими коронавирусными болезнями ковид богат на неврологические симптомы и последствия: распространенные потеря обоняния и головные боли, чуть более редкие спутанность мыслей, провалы в памяти и галлюцинации продолжаются недели спустя после исчезновения вируса. Долгое время эти симптомы пытались объяснить тем, что вирус, проникая в мозг, вызывает там воспаление. Эта идея пока не подтвердилась — ЦНС закрыта от кровеносной системы гематоэнцефалическим барьером, и следов SARS-COV-2 по ту его сторону крайне мало. В качестве альтернативной причины рассматривается синдром высвобождения цитокинов (СВЦ). В частности, он может проявляться в виде цитокинового шторма, но может выражаться слабее и иметь отложенное действие. Аналогичные симптомы можно встретить у раковых больных, проходящих CAR-T терапию.

Чтобы разобраться в проблеме Ян Ремсик (Yan Remsik) и его коллеги из Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга провели всестороннее обследование 18 переболевших ковидом раковых больных. Все они — что неудивительно для пациентов с ослабленным иммунитетом — переболели ковидом средней или сильной тяжести, и у каждого после были как умеренные симптомы дерегуляторного синдрома, иногда сильные головные боли и спутанность сознания. К моменту обследования пациенты уже практически поправились, — среднее время взятия пробы составило 57 дней после первых симптомов ковида. Симптомы воспаления были подтверждены при помощи МРТ или КТ.

Проверив пробы спинномозговой жидкости у 13 пациентов, ученые не обнаружили признаков вторжения вируса в ЦНС: там не нашлось ни РНК вируса, ни антител к нему (кроме одного случая). Чтобы проверить гипотезу о СВЦ, они взяли у десятерых образцы плазмы крови и спинномозговой жидкости и сравнили в них уровни провоспалительных цитокинов. Чтобы по возможности разделить вклад опухоли и вируса, они воспользовались контролем, в роли которого выступили образцы от раковых больных 2018-2019 годов. Для сравнения они также включили в анализ образцы от пациентов, получивших сильное воспаление в ЦНС в ходе CAR-T терапии и пациентов с аутоиммунным энцефалитом.

В ходе сравнения они нашли 12 провоспалительных белков, уровень которых в спинномозговой жидкости ковид-положительных больных был сопоставим с таковым у тяжелых CAR-T пациентов. Для нескольких белков (IFN-α, -γ, -λ, CXCL-9, CXCL-11) их уровень в плазме крови был выше, а другие (IFN-β, IL-8) наоборот нашлись в основном только в ЦНС. В большинстве своем уровень этих молекул зависит от IFN-γ и известны своей способностью инициировать повреждения нейронов. Отдельно авторы отмечают, что уровень одного из веществ, металлопротеазы-10, коррелирует со тяжестью неврологических симптомов.

Медиаторы воспаления, значимо отличающиеся у больных с ковидом и без (a). Общие оценки воспаления в разных группах больных, рассчитанные по этим медиаторам (b) Remsik et al. / Cancer Cell, 2021

Это исследование подтверждает, что неврологические симптомы после ковида обусловлены не непосредственным вторжением вируса в ЦНС, а возникают опосредованно под влиянием цитокинов. Как внешние симптомы СВЦ, так и активность цитокинов напоминают таковые у пациентов в ходе CAR-T терапии и возможно могут лечиться аналогичными лекарствами. У работы есть ряд ограничений. В исследование попали лишь раковые больные, у которых априори есть нарушения в работе иммунной системы, и их было сравнительно немного: белковый анализ сделали всего для десятерых. Поэтому, — несмотря на попытки авторов предоставить какой-нибудь контроль для валидации своих наблюдений — это не позволяет пока экстраполировать результаты на широкие группы людей.