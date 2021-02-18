Три инсульта, сердечный приступ и повреждения мозга: Деми Ловато рассказала, как чуть не умерла из-за передозировки наркотиков

В 2018 году у певицы Деми Ловато случилась передозировка наркотиков, предположительно героина (хотя ее официальный представитель это тогда опроверг). Сейчас 28-летняя звезда готовит к выходу документальный фильм Dancing With The Devil, в котором расскажет и об этих событиях. В трейлере Деми призналась, что тогда едва не умерла.

У меня было три инсульта. У меня случился сердечный приступ. Врачи сказали, что мне оставалось пять — десять минут, если бы они не приехали вовремя,



— сказала она.

Деми рассказала, что передозировка сильно повлияла на ее психическое и физическое здоровье. Ее последствия дают о себе знать до сих пор.

У меня был поврежден мозг, и я до сих пор переживаю последствия этого. Я не вожу машину, потому что в моих глазах есть слепые пятна,

— призналась она.

По словам Ловато, она долгое время не могла читать, потому что все ей казалось размытым и нечетким.

Кадр из фильма

В фильме появятся не только родные Деми, но и ее коллеги и друзья Элтон Джон и Кристина Агилера, которые поделятся своей точкой зрения на карьерный рост звезды и ее стремление преодолеть своих демонов.

Напомним, что три года назад Деми в бессознательном состоянии у нее дома обнаружили ее друзья. Они дали ей препарат, который применяется в качестве антидота при передозировке наркотиков, и вызвали медиков. В больнице, куда привезли звезду, она пришла в себя.

В течение нескольких месяцев Деми Ловато проходила курс реабилитации и лечилась от наркозависимости. Она пошла на поправку и сосредоточилась на здоровье. Казалось, что ее личная жизнь тоже наладилась — она стала встречаться с актером Марком Эрихом, который через несколько месяцев после начала романа сделал ей предложение. Однако свадебное платье певица так и не надела — с возлюбленным они расстались. О причинах их расставания в фильме тоже расскажут.