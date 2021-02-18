Техас накрыл небывалый снежный коллапс

Несколько миллионов жителей американского штата Техас остались без тепла и электричества из-за аномальных погодных условий. Впервые за 30 лет температура опустилась настолько низко. Регион фактически накрыл небывалый коллапс коммунальных систем. Об этом сообщает The Economist.

В штате приняли решение отключить электричество из-за рекордно низкой температуры, которая перегрузила местную энергосистему. В итоге без света и тепла остались 4,5 миллиона домохозяйств. Для обогрева жители стали разводить огонь и заводить автомобили. По предварительным данным, подобные способы привели к отравлению угарным газом, от которого погибли более 20 техасцев.

Холод приостановил работу некоторых заводов штата и привел к отключению реактора на одной из местных атомных станций. Снегопад также нарушил транспортное сообщение, а следовательно, и поставки вакцин против коронавируса. Эксперты подсчитали, что в сложившейся ситуации около миллиона желающих не смогут пройти вакцинацию.

Среди других штатов, столкнувшихся с непогодой, Техас пострадал больше всех. Оказалось, что специалисты по энергоснабжению могли неправильно спрогнозировать развитие ситуации. Многие политики обвинили в отключении электричества возобновляемые источники — ветрогенераторы замерзли и перестали вырабатывать энергию.

По данным издания, власти не смогли среагировать быстро, так как в Техасе функционирует автономная сеть энергоснабжения — при выходе сети из строя к ней нельзя подключить другие источники. Местные компании также предпочитают не инвестировать в «подготовку к зиме», так как аномальные снегопады случаются редко, но требуют серьезных затрат. Вложения могут повысить и стоимость электроэнергии для потребителей.

После коллапса губернатор штата Грег Эбботт (Greg Abbott) призвал провести проверку в отношении совета ERCOT, в ведении которого находится обеспечение штата электроэнергией. По словам представителя организации Environment Texas, аномальные погодные условия выявили существенные недостатки в системе снабжения электроэнергией.