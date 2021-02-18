Стали известны номинанты на премию Гильдии сценаристов

Вслед за номинантами на «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактёров своих фаворитов объявила и Гильдия сценаристов Америки (WGA). Считается, что её итоги могут предсказать победителей «Оскара».

В категории «Лучший оригинальный сценарий» представлены «Девушка, подающая надежды», «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Звук металла», «Иуда и чёрный мессия» и «Суд над чикагской семёркой».

За звание лучшего адаптированного сценария поборются картины «Борат 2», «Ма Рейни: Мать блюза», «Новости со всех концов света», «Одна ночь в Майами» и «Белый тигр».

Гильдия сценаристов известна своими строгими правилами отбора на премию. Так, награду не могут получить сценарии, созданные не под юрисдикцией WGA или не в качестве коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии и Великобритании. Из-за этого другие фавориты наградного сезона отсутствуют в списке.

Победители станут известны 21 марта.