Создали искусственную поджелудочную железу

Согласно статистике, сахарным диабетом страдают свыше 300 миллионов человек или примерно 3 % жителей Земли. Причина диабета — нарушение функции поджелудочной железы, которая вырабатывает гормон инсулин, регулирующий уровень сахара в крови. Чтобы определить его, большинство больных пользуются глюкометрами.



Известный производитель медицинского оборудования компания Medtronic (США) приступила к серийному выпуску устройства MiniMed 530G с сенсором Enlite. Эксперты не без основания называют его «искусственной поджелудочной железой», поскольку оно выполняет одновременно две функции – определяет уровень глюкозы в крови и при необходимости вводит инсулин.

Само устройство крепится на поясе, а глюкометр Enlite прикрепляется на коже живота. Каждые 5 минут гаджет определяет уровень глюкозы и если он выше нормы, то автоматически начинается введение определённого количества инсулина. При нормализации подача лекарства прекращается. Обо всех изменениях Medtronic MiniMed 530G незамедлительно сообщает своему владельцу.

Устройство пока ещё далеко от совершенства, о чём свидетельствуют довольно частые ложные срабатывания. Для того, чтобы «искусственная поджелудочная железа» в полной мере соответствовала своему названию её создателям необходимо значительно повысить точность производимых измерений.