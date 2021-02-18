Секретные архивы — СССР рассматривал возможность начать ядерную войну в Европе в 1983 году

В ноябре 1983 года Советский Союз отдал приказ о приведении дислоцированных в Восточной Германии истребителей-бомбардировщиков, оснащенных атомными бомбами, в боевую готовность, сообщила газета Washington Post.

Это произошло во время командных учений НАТО, и эти действия включали «подготовку к немедленному применению ядерного оружия».

Ссылаясь на недавно обнародованные данные американской разведки, газета пишет, что ранее стало известно, что учения НАТО «Умелый лучник – 83» (Able Archer 83), вызвали беспокойство в Кремле.

Однако новые документы впервые приводят детали советской военной реакции на учения НАТО – ежегодное мероприятие, в ходе которого отрабатывалась имитация ядерного удара по силам Советского Союза и Варшавского договора.

Согласно этим документам, повышенная боевая готовность была объявлена в дивизиях истребителей-бомбардировщиков советских войск, дислоцированных в Восточной Германии, сообщила газета.

Всем командным пунктам было приказано укомплектоваться дополнительным персоналом и работать в таком режиме круглосуточно. Одновременно главнокомандующий советскими ВВС маршал Павел Кутахов привел в боевую готовность все подразделения 4-й воздушной армии в Польше.

Дивизиям истребителей-бомбардировщиков было приказано загрузить атомные бомбы на одну эскадрилью самолетов в каждом полку, пишет Washington Post.

Согласно документам, самолеты были вооружены и приведены в «готовность номер 3», что означало 30-минутную готовность к «уничтожению вражеских целей первой линии».

В публикации говорится, что один из самых зловещих признаков советской тревоги 1983 года приводился в докладе разведки об эскадрилье в Нойруппине, Восточная Германия.

На приведенных в боевую готовность самолетах было приказано установить блоки для создания радиоэлектронных помех для защиты. Однако, согласно докладу Агентства национальной безопасности США, эскадрилья попросила обойтись без этих устройств из-за «неожиданных проблем с весом и балансом».

Аналитики военной разведки пришли к выводу, что «это сообщение означало, что по крайней мере эта конкретная эскадрилья загружала конфигурацию боеприпасов, которую они не загружали раньше, то есть боевую нагрузку», сообщила Washington Post.

В документах говорится, что главный представитель американской разведки, присутствовавший на учениях «Умелый лучник», генерал-лейтенант Леонард Перрутс, на пике напряженности связался со своим начальством.

Он разговаривал с главнокомандующим ВВС США в Европе генералом Билли Минтером. Когда Минтер спросил, должны ли США как-то отреагировать, Перрутс сказал, что «имеющихся свидетельств недостаточно, чтобы оправдать приведение наших сил в состояние повышенной готовности».

Позднее Перрутс признал, что у него было недостаточно информации об этих событиях.

«Если бы я тогда знал то, что узнал позднее, то я не знаю, какой совет я бы дал», – написал он позднее.

Согласно Washington Post, он узнал об «отбое», объявленном во всех подразделениях советских ВВС в регионе.

Отбой означал паузу в обычных полетах и подготовку к чему-то другому, но это не сразу было замечено западной разведкой, пишет газета.

На снимке воздушной разведки от 9 ноября был виден полностью вооруженный советский истребитель МиГ-23, находящийся в боевой готовности на базе в Восточной Германии.

«Когда об этом единственном индикаторе стало известно, отбой действовал уже неделю», – писал Перрутс.