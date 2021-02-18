Санкции Евросоюза в связи с делом Навального не затронут влиятельных российских бизнесменов

Новые антироссийские санкции Евросоюза в связи с делом оппозиционного политика Алексея Навального не затронут влиятельных российских бизнесменов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По данным СМИ, ограничения могут быть введены в отношении официальных лиц и организаций, непосредственно причастных к делу Навального — к его отравлению и аресту. При этом представители Германии и Италии уже выступили за то, чтобы ограничения не препятствовали стратегическим интересам. В то же время Эстония, Польша, Швеция, Литва и Латвия призвали незамедлительно принять меры, указывает СМИ.

Фамилии лиц, в отношении которых могут быть введены санкции, не уточняются.

Обсуждение ограничительных мер против РФ запланировано в ЕС на 22 февраля, а окончательно их могут одобрить в начале марта, если санкции поддержат члены блока.

Отметим, 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления. Он был задержан, а 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок наказания на реальное лишение свободы — 2 года и 8 месяцев. В городах России прошли акции протеста в поддержку политика. Страны ЕС потребовали его освобождения и пригрозили новыми санкциями.