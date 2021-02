Полиция заинтересовалась обвинениями в адрес Мэрилина Мэнсона

Несколько недель назад 33-летняя звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд обвинила своего 52-летнего экс-бойфренда Мэрилина Мэнсона в систематическом насилии, которому он якобы подвергал ее в период их отношений. После этого сразу несколько бывших возлюбленных музыканта также обвинили его в жестоком обращении, рассказав о сексуальном и эмоциональном насилии с его стороны, которое включало в себя различные формы принуждения или запугивания.

Мэрилин Мэнсон

После многочисленных жалоб на Мэнсона этим делом всерьез заинтересовались правоохранительные органы. По сообщениям издания TMZ, в ближайшее время следователи из Лос-Анджелеса планируют встретиться с одной из предполагаемых жертв артиста, чтобы выяснить, совершал ли Мэнсон на самом деле эти преступления, и попадают ли они под их юрисдикцию. После допроса сотрудники полиции примут решение о необходимости дальнейшего расследования этого дела.

К слову, ранее сотрудники правоохранительных органов уже наведывались с проверкой в особняк Мэрилина Мэнсона в Голливуде после того, как на него поступил анонимный звонок в полицию. Тогда музыкант оказался дома, но отказался разговаривать с полицейскими, при этом они не заметили в его поведении во время этой встречи ничего подозрительного.

Напомним, что в начале февраля Эван Рэйчел Вуд призналась, что Мэрилин Мэнсон в течение нескольких лет «промывал ей мозги» и заставлял подчиняться ему, однако она долгое время боялась рассказать об этом публично. Тогда актрису поддержали многие звезды, в том числе Роуз Макгоуэн, которая раньше тоже встречалась с Мэнсоном и даже была с ним помолвлена.

Эван Рэйчел Вуд и Мэрилин Мэнсон

Около недели назад с очередными обвинениями в адрес рокера выступила и 38-летняя актриса сериала «Игра престолов» Эсме Бьянко. Она рассказала, как во время съемок клипа музыканта на песню I Want to Kill You Like They Do in the Movies она столкнулась с реальным насилием со стороны Мэнсона. По словам Эсме, в процессе работы Мэрилин связывал ее проводами и использовал вибратор для нанесения травм, а также практически не давал ей спать и есть, предлагая вместо этого кокаин.

Сам Мэнсон отрицает все обвинения в свой адрес, называя рассказ Вуд «искажением реальности». По словам рок-музыканта, его личные отношения всегда были согласованы с его партнерами.