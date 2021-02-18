Озера под антарктическими льдами оказались пригодными для жизни

Озера могут образовываться под толстым ледяным покровом Антарктиды, где вес льда вызывает огромное давление у основания, понижая температуру его плавления. Это, в сочетании с мягким нагревом от камней внизу и изоляцией льда от холодного воздуха наверху, образует участки с жидкой водой.

Ранее под ледниковым покровом Антарктики было обнаружено более 400 «подледниковых» озер, многие из которых были изолированы друг от друга и атмосферы на протяжении миллионов лет. Любая жизнь в этих озерах может быть такой же древней. Ее изучение изменит представление о том, как жизнь адаптируется и развивается в постоянных экстремальных холодных условиях, которые имели место ранее в истории Земли.

Экспедиции успешно пробурили два небольших подледных озера на краю ледяного покрова. Исследования выявили микробную жизнь подо льдом, но вопрос о том, содержат ли и поддерживают ли более крупные озера, изолированные под центральным ледниковым покровом, жизнь, остается открытым.

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, исследователи из Императорского колледжа Лондона, Лионского университета и Британской антарктической службы доказали, что подледные озера могут быть более гостеприимными, чем кажется на первый взгляд. Поскольку у озер нет доступа к солнечному свету, микробы в этих средах получают энергию не за счет фотосинтеза, а за счет обработки химикатов. Они сконцентрированы в отложениях на дне озер , где, как считается, наиболее вероятна жизнь.

Однако для того, чтобы жизнь была более широко распространенной и, следовательно, ее было легче выявлять и обнаруживать, вода в озере должна перемещаться, чтобы отложения, питательные вещества и кислород распределялись более равномерно.

В озерах на поверхности Земли это перемешивание вызывается ветром и солнечным нагревом, вызывая конвекционные потоки. Поскольку ни один из них не может воздействовать на подледниковые озера, можно предположить, что перемешивания нет.

Тем не менее, ученые обнаружили, что другого источника тепла достаточно, чтобы вызвать конвекционные потоки в большинстве подледниковых озер. Тепло геотермальное: оно поднимается из недр Земли и генерируется комбинацией тепла, оставшегося от образования планеты и распада радиоактивных элементов. Исследователи подсчитали, что это тепло может стимулировать конвекционные потоки в подледных озерах, которые взвешивают мелкие частицы отложений и перемещают кислород, позволяя большей части водоема быть гостеприимным для жизни.

Прогнозы исследователей вскоре могут быть проверены, поскольку команда из Великобритании и Чили планирует в ближайшие несколько лет провести пробу озера под названием Lake CECs. Образцы, взятые с глубины озера, покажут, где именно обитает микробная жизнь.

Прогнозы также могут быть использованы для создания теорий о жизни в других частях Солнечной системы. Физика подледниковых водяных карманов похожа на Землю и ледяные луны.