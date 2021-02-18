Microsoft: В год пандемии уровень цифровой культуры в мире повысился, а в России — нет

Россия оказалась на дне рейтинга (31-е место из 32-х) стран по культуре общения в интернете.

Microsoft опубликовала результаты пятого ежегодного исследования культуры общения в сети. На его основе был составлен рейтинг стран по индексу цифровой культуры DCI (Digital Civility Index). Россия по итогам года заняла 31 место в рейтинге среди из 32 стран-участниц. Исследование показало, что в мире количество людей, столкнувшихся с интернет-рисками и низкой цифровой культурой, снизилось на 3% (с 70% до 67%). В России этот показатель вырос до 80% (в 2019 году он составлял 79%). Уровень культуры общения в сети стабилизировался за счет взрослой аудитории: результат по этой возрастной группе улучшился на 4%, с 85% до 81%.

Менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России Эльза Ганеева выразила опасения об уровне цифровой культуры в России. По её словам, российские пользователи, ставшие жертвами угроз в онлайне, «испытали негативные последствия», 58% стали меньше пользоваться социальными сетями, 49 % начали меньше доверять другим людям и 33% понесли денежные потери.

Изменилась за прошедший год и основная категория рисков. Если в 2019 году основную угрозу представляли поведенческие факторы, то в 2020 из всех угроз пользователи чаще всего сталкивались с рисками нежелательной коммуникации. От неё пострадали 71 %. С мошенничеством и обманом встречались 54% и 29% людей заметили проявления этнической, религиозной, расовой и другой ненависти. Большая доля респондентов рассказала о нежелательном контакте — 45 %.

По их мнению, основные факторы негативной динамики — это посты и высказывания других пользователей, выражающие фрустрацию и обеспокоенность, а также распространение недостоверной информации.

Microsoft привлекла к исследованию 16 тысяч человек из 32 стран: Аргентина, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Франция, Германия, Венгрия, Индия, Ирландия, Италия, Малайзия, Мексика, Перу, Россия, Сингапур, Южная Африка, Турция, Вьетнам, Великобритания, США, Индонезия, Нидерланды, Польша, Австралия, Дания, Филиппины, Испания, Швеция, Таиланд, Тайвань.

https://news.microsoft.com/ru-ru/5-digital-civility-index