Лукашенко призвал Путина «не париться» и возвращаться к плановой экономике

Россия и Белоруссия способны прожить на полном самообеспечении: для этого достаточно вернуться к плановой модели экономики, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с госсекретарем Союзного государства Григорем Рапотой.По словам Лукашенко, которому через два дня предстоит встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, ни Москве, ни Минску не стоит «париться» из-за санкций Запада.

«Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей», — цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

Самообеспечение можно сделать полным в течение 3-5 лет, после чего в союз России и Белоруссии «подтянутся» другие бывшие республики СССР — Казахстан и Украина, считает Лукашенко.

«Главный вопрос — договориться и обеспечить наше отечество всем необходимым», — подчеркнул он, добавив, что Белоруссия и Россия могут успешно работать во всех сферах — от биотехнологий до электромобилей и космоса.

«Мы все умеем делать. Просто либералы когда-то нас убедили: рынок все отрегулирует. Да черта с два», — возмутился Лукашенко.

По его мнению, жесткое планирование стало ключом для успеха экономики Японии. Об этом, как заявил Лукашенко, ему рассказал «один японец».

«Он говорит: у нас решение принимает один, а 99 без обсуждения исполняют все. А у вас наоборот — 99 рассуждают, принимают решение, а одному приходится что-то делать. <..> И в Китае то же. Поэтому они и ведущие экономики мира. И мы можем это сделать», — призвал Лукашенко.

Все эти вопросы, по словам Лукашенко, он намерен обсудить с Путиным в ходе предстоящих переговоров.

По данным источников «Коммерсанта», Лукашенко приехал за свежей порцией денег — ему нужно еще 3 млрд долларов в дополнение к кредиту на 1,5 млрд, выданному Москвой в прошлом году.

Сам Лукашенко это отрицает. «Нет, я не еду туда чего-то просить», — сказал он.