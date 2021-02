В сети появился трейлер скандального фильма «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли Умер актер Андрей Мягков » Компьютерная томография подтвердила драматическую гибель египетского царя Ученые провели КТ-сканирование мумии фараона Секененра Таа II, стоявшего у истоков возрождения Египта после эпохи владычества гиксосов. Изучение множественных повреждений головы, положения рук и характера бальзамирования позволило реконструировать подробности его насильственной смерти и подтвердить, что египетский правитель погиб, попав в руки врагов. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Medicine. После упадка и крушения Среднего царства в конце XVIII века до нашей эры Египет пребывал в раздробленном состоянии. В середине XVII века до нашей эры территории Дельты и Среднего Египта попали под власть правителей азиатского происхождения — гиксосов (от египетского хекау-хасут — «правители чужеземных стран»). Они образовали царство со столицей в городе Аварис. На юге страны область с центром в Фивах сохранила относительную самостоятельность. Фиванские номархи, которых египтологи традиционно относят к «царям» условной XVII династии, формально признавали свою зависимость от Авариса и выплачивали дань, но приблизительно с 60-х годов XVI века до нашей эры стали тяготиться своим положением. К этому времени египтяне начали осваивать неизвестные им прежде боевые колесницы, заимствованные у гиксосов. Участившиеся вооруженные конфликты привели к войне, в которой фиванцами предводительствовали цари Секененра Таа II, Камос и Яхмос I. В этой войне Фивы одержали верх, Яхмос I разгромил Аварис и другие гиксосские крепости и, объединив страну, стал основателем XVIII династии и первым фараоном Нового царства — периода наибольшей военно-политической мощи древнеегипетского государства. Первым возглавил освободительную борьбу египтян, по-видимому, отец Яхмоса Секененра Таа II, правивший приблизительно с 1569 по 1554 год до нашей эры. Резиденция правителя находилась к северу от Фив, на месте современной деревни Дейр-эль-Баллас, где раскопаны остатки дворца из необожженного кирпича, поселение и некрополь. Дейр-эль-Баллас был удобным пунктом концентрации сухопутных сил и флотилии речных кораблей для действий против гиксосов. Обострение отношений между Аварисом и Фивами отражено в известной из папируса Салье I легенде о перебранке между Секененра и гиксосским правителем Апопи (Апепи) в дипломатической переписке. Легенда рассказывает, как Апопи, очевидно, искавший повода для нападения на усиливающегося противника, предъявляет фиванскому царю оскорбительные претензии на то, что рев гиппопотамов в священном водоеме Фив лишает его сна. Получив послание, встревоженный Секененра собирает совет, но, к сожалению, окончание этой легенды осталось неизвестным из-за повреждения папируса. Предание записано значительно позднее, но может содержать следы реального конфликта, который закончился вооруженным столкновением. Мумия Секененра, обнаруженная в 1881 году в фиванском тайнике в Дейр-эль-Бахри, однозначно свидетельствует о том, что жизнь правителя завершилась трагически в возрасте 35–40 лет. Череп оказался проломлен в нескольких местах, а бальзамирование, как предположили египтологи, проведено небрежно или в спешке (возможно, тело к тому времени уже начало разлагаться). Рентгеноскопия, проведенная в 1960-х годах, выявила на голове Секененра пять травм, при этом на остальной части скелета повреждений не обнаружилось. Часть египтологов придерживалась версии о гибели правителя в бою, другие ученые полагали, что Секененра мог быть убит в результате заговора. Изображение мумии Секененра Таа II. A: Голова и верхняя часть туловища мумии с множественными черепно-лицевыми травмами; B: Вид справа сбоку головы и верхней части туловища. Видны согнутые руки и спазмированные пальцы Saleem S., Hawass Z. / Frontiers in Medicine, 2021 Доктор медицины, профессор радиологии Каирского университета Сахар Салим (Sahar Saleem) и египтолог Захи Хавасс (Zahi Hawass) организовали компьютерно-томографическое исследование мумии Секененра Таа II. Оно не только позволило уточнить возраст и рост правителя, но и показало наличие повреждений, ранее остававшихся незамеченными, и сделать выводы об обстоятельствах его гибели. Прямое измерение роста Секененра оказалось невозможным, так как мумия находится в плохом состоянии, в частности, смещены голова и некоторые кости. Оценку роста ученые произвели на основе измерений длины большеберцовой кости и получили результат 167 ± 3 сантиметра. Судя по состоянию костей и зубов, возраст царя в момент гибели составлял около 40 лет. Мозг при мумификации не был удален; томограмма показала, что сместился в левую часть черепной полости. Компьютерная томография головы и шеи мумии Секененра Таа II. Видно, что мозг смещен и занимает левую часть полости черепа Saleem S., Hawass Z. / Frontiers in Medicine, 2021 Обследование головы дало возможность сделать подробное заключение о характере и происхождении травм. Горизонтальный пролом лобной кости длиной почти 70 миллиметров нанесен сверху слева топором или мечом. Ниже этого повреждения череп пробит ударом спереди и справа над правой надбровной дугой оружием с обоюдоострым клинком, размер которого соответствует размеру раны (ширина около 32, толщина 12 миллиметров). Такое поперечное сечение характерно для бронзовых боевых топоров из Авариса. Левая скула и венечный отросток левой нижней челюсти сломаны, а в области левой щеки на коже зияет резаная рана, оставленная таким же топором. С левой стороны в костях наружного основания черепа есть трещина длиной 35 миллиметров, возникшая после горизонтального колющего удара острым оружием под левое ухо. Это могло быть копье с наконечником ромбовидного сечения, похожим на наконечники, найденные в Аварисе. Этот удар, как и первые два, мог быть смертельным. Наконец, одним или несколькими ударами с правой стороны сверху тяжелым тупым предметом (возможно, дубиной или рукоятью боевого топора) сломаны надпереносье, обе носовые кости и правая скула, а также выбит правый глаз. Осевое трехмерное реконструированное компьютерно-томографическое изображение основания черепа мумии Секененра, показывающее перелом левого края большого затылочного отверстия Saleem S., Hawass Z. / Frontiers in Medicine, 2021 Трехмерное КТ-изображение головы Секененра во фронтальной проекции показывает множественные черепно-лицевые травмы: перелом лобной кости; перелом над правой надбровной дугой; переломы носа, правой глазницы и правой скуловой кости; проникающая рана на правой щеке Saleem S., Hawass Z. / Frontiers in Medicine, 2021 Трехмерное КТ-изображение головы Секененра в левой косой проекции. Видны рана левой скулы и перелом левого венечного отростка нижней челюсти Saleem S., Hawass Z. / Frontiers in Medicine, 2021 Томография выявила травмы черепа, скрытые под бальзамирующим составом и остававшиеся до сих пор не обнаруженными. Это переломы височной и клиновидной костей от ударов кинжалом справа, а также перелом правой теменной кости, образовавшийся после удара тупым орудием наподобие дубины. Очевидно, все эти травмы, нанесенные несколькими противниками сразу, Секененра получил в момент гибели. О не мог быть убит во сне, как предполагали сторонники версии заговора, так как удары наносились со всех сторон преимущественно гиксосским боевым оружием. Следовательно, фиванский правитель от рук врагов. О том, как это произошло, можно судить по положению рук мумии. Они не были сложены на груди согласно погребальной традиции. Руки согнуты в локтях и запястьях, а пальцы сильно отогнуты назад. Ученые предположили, что руки Секененра были связаны за спиной. Вероятно, в бою царя захватили противники, связали, поставили на колени и нанесли ряд сокрушительных ударов по голове. Между моментом гибели и бальзамированием прошло некоторое время, в течение которого тело Секененра лежало на левом боку. Об этом свидетельствуют начавшиеся процессы разложения и смещение мозга. Трехмерное фронтальное КТ-изображение верхних конечностей мумии Секененра Таа II. Руки согнуты в локтях. Деформация кистей указывает на то, что руки были связаны в запястьях Исследователи также считают версию о поспешной и небрежной мумификации в полевых условиях несостоятельной: напротив, бальзамировщики старались насколько возможно сохранить тело царя и даже смогли замаскировать часть ранений. Скорее всего, тело погибшего правителя везли для бальзамирования в столицу, и во время транспортировки оно подверглось частичному разложению. Драматическая гибель Секененра могла сыграть роль в усилении освободительного настроя в египетском обществе и побудить его преемников к активной борьбе за восстановление единства страны.