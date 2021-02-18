Китайский аппарат нашел на Луне «столб»

Китайский аппарат нашел на Луне «столб». Но как оказалось он скорее всего не искусственный.

Команда китайской миссии «Чанъэ-4» опубликовала фотографии необычного валуна на поверхности обратной стороны Луны, полученные луноходом «Юйту-2». Этот торчащий вверх камень с острыми гранями может быть молодым фрагментом горных пород, который мог быть выброшен из близлежащих кратеров, сообщает портал Space.com.

«Чанъэ-4» была запущена в космос в конце 2019 года, в состав миссии входит посадочная платформа с луноходом «Юйту-2», ставшие первыми аппаратами, высадившимися на поверхность обратной стороны Луны, и орбитальный зонд-ретранслятор «Цюэцяо». Список научных задач четвертой по счету лунной миссии Китая включает в себя исследование структуры и состава реголита и подповерхностных слоев лунного грунта и проверка возможности ведения радиоастрономических наблюдений, кроме того ранее на борту платформы был проведен эксперимент, в ходе которого на Луне впервые проросло растение.

На данный момент «Юйту-2» и «Чанъэ-4» удерживают рекорд по длительности работы на поверхности Луны среди автоматических аппаратов — более двух лет. 6 февраля аппараты вышли из режима гибернации, пережив уже 26 лунных ночей. С тех пор, как луноход достиг поверхности естественного спутника Земли, он проехал в общей сложности около 628,5 метров и в настоящее время находится на северо-западе от места посадки, примерно в 430 метрах от платформы.

Во время 26 лунного дня «Юйту-2» недалеко от себя необычный длинный булыжник, получивший обозначение «верстовой столб» (milestone), который вызвал интерес у ученых. Он обладает острыми гранями и торчит вертикально вверх из реголита. Это, по мнению исследователей, говорит о его геологической молодости, иначе процессы эрозии и космического выветривания, действующие на Луне, разрушили бы этот фрагмент горных пород, который мог отколоться от более крупного объекта или представляет собой обломочный материал, выброшенный при падении метеорита. Ожидается, что в ходе 27 лунного дня луноход изучит этот объект при помощи инфракрасного спектрометра, а полученные данные позволят понять минеральный состав камня и определить откуда он взялся.