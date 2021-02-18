Кендалл Дженнер обвинили в присвоении культурных ценностей

В последнее время 25-летняя Кендалл Дженнер то и дело попадает под огонь критики. На этот раз пользователи сети возмутились ее идеей запуска собственного бренда текилы. Кендалл призналась, что потратила четыре года в попытке создать «самую вкусную текилу», но ее старания оценили далеко не все.

Звезду обвинили в присвоении культурных ценностей и назвали колонизатором, не знающим мексиканскую культуру.

Идеи белых знаменитостей, которые извлекают выгоду из наших традиций и сельскохозяйственного бизнеса, посещая курорты только для отдыха, мне непонятны,

— написал один пользователь сети.

Другие возмутились тем, что Кендалл ничего не знает о культуре Мексики, и раскритиковали ее за то, что она не смогла описать вкус напитка.

Они оба крепкие, но этот намного крепче,

— говорит она в видео, дегустируя текилу.

Третьи отметили, что семья Кардашьян — Дженнер так и не учла свои ошибки предыдущих лет. Они вспомнили скандал с линией корректирующего белья старшей сестры Кендалл Ким Кардашьян, когда она хотела назвать свой бренд Kimono, что разозлило мэра города Киото и большую часть азиатской общины. В итоге ее марка носит название SKIMS.

Сообщается также, что сейчас текила Дженнер проходит ребрендинг, так как изображения, изначально выбранные для рекламной кампании, были названы «проблемными» — на них модель позировала с местными фермерами в Мексике.

Название марки также подвергли критике. Как написал один пользователь сети, по правилам испанского языка на этикетке должно быть написано tequila blanco, а не blanco tequila.