Инвалиду восстановили спинной мозг, имплантировав нервные клетки из носа

Мужчина, парализованный ниже груди в результате ножевого ранения в спину, смог начать ходить благодаря новаторской терапии, проведенной международной группой ученых, сообщает BBC. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Cell Transplantation, чувствительность ног мужчине вернула трансплантация в спинной мозг нервных клеток из носовой полости.

В результате инцидента в 2010 году сорокалетний Дарек Фидика (Darek Fidyka) был полностью парализован ниже груди. В течение двух лет после ранения пациент оставался неподвижным без каких–либо симптомов улучшения состояния, несмотря на многие месяцы интенсивной физиотерапии.

Исследования на животных уже показали, что инъекции оболочечных клеток, выделенных из обонятельных нервов, в спинной мозг парализованных крыс способны восстановить нервную передачу и избавить от паралича. Теперь, впервые в мире польские хирурги совместно с учеными из Лондона для восстановления состояния пациента применили оболочечные клетки обонятельных нервов, которые участвуют в формировании обоняния. Часть нервной системы, отвечающая за обоняние, регенерирует на протяжении всей жизни человека, в связи с чем исследователи и решили использовать их для восстановления повреждений спинного мозга.

Восстановление спинного мозга состояло из нескольких этапов:

1) Хирурги удалили у пациента одну из двух обонятельных луковиц, чтобы выделить из нее оболочечные клетки обонятельных нервов и вырастить их в лаборатории.

2) Спустя две недели парализованному начали делать микроинъекции выращенных в лаборатории клеток (в общей сложности примерно 500 тысяч клеток) выше и ниже той области, где спинной мозг был поврежден вследствие удара ножом.

3) Четыре «полоски» нервной ткани были помещены в спинной мозг поперек восьмимиллиметрового разрыва.

Поэтапное описание методики лечения.

В результате спустя три месяца у пациента появилась чувствительность в области бедер, а через полгода после лечения он уже сделал свои первые шаги вдоль брусьев при поддержке физиотерапевта. Теперь, спустя два года после операции, Фидика может при помощи специальной рамы выйти из реабилитационного центра. Кроме того, у него частично восстановился контроль мочевого пузыря и кишечника и сексуальная функция.