Инсайдеры рассказали о состоянии Канье Уэста на фоне развода с Ким Кардашьян: «Он потерян»

В то время как 40-летняя Ким Кардашьян довольно спокойно, по словам инсайдеров, переживает разрыв с 43-летним мужем Канье Уэстом, рэпер, напротив, не находит себе места. Источники говорят, что его состояние оставляет желать лучшего.

Дела у Канье идут не очень хорошо. Он встревожен и очень печален. Он знает, что их браку пришел конец, и сейчас уже ничего не поделаешь. Он также понимает, что он теряет,

— поделился инсайдер с изданием People.

Несмотря на то что официально супруги пока не подали документы на развод (а также не подтвердили его публично), источники говорят, что он неизбежен.

Надежды на примирение очень мало. Должно случиться чудо. Но Канье действительно верит в чудеса,

— сказал аноним.

Для Ким сейчас главным вопросом остается благополучие их с Канье детей, семилетней Норт, пятилетнего Сейнта, трехлетней Чикаго и годовалого Псалма. Телезвезда крайне озабочена тем, чтобы их с мужем расставание не сказалось на детях. При этом она очень хочет, чтобы Канье, как и раньше, был в их жизни.

Ким ясно дала понять, что Канье может разговаривать со своими детьми в любое время, когда захочет. Она никогда не призывала его держаться подальше от детей. Она только просит, чтобы он не навредил им,

— отметили источники из окружения Кардашьян.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми

Супруги уже давно не живут вместе, и рэпер даже вывез из их семейного дома в Калабасасе все вещи. Ким, как сообщается, уже готова двигаться по жизни дальше. Впереди у нее много планов и проектов, а вот Канье пока таким оптимистичным не выглядит.

Ким не хочет причинять ему боль. Она просто знает, что больше не может быть его женой. Канье прекрасно понимает, что она была хорошей женой. Он все еще очень любит ее. Но он все понимает,

— заключил инсайдер.