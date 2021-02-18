«  
  »

Фанаты увидели тайный смысл на новой фотографии Бритни Спирс

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась новым снимком, на котором запечатлела настольную игру, и встревожила фанатов. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

Речь идет об игре Scrabble, суть которой заключается в составлении взаимосвязанных по принципу кроссворда слов на игровом поле. На фото 39-летняя певица показала расклад своей доски, на которой были выложены английские слова edge (край), pine (сосна), arise (возникать) и другие. «Вы можете найти слово, которого на самом деле не существует? Иногда так весело придумывать новые!» — подписала она пост, который набрал больше 257 тысяч лайков.

Поклонники Спирс увидели тайный смысл на размещенном снимке и предположили, что знаменитость поделилась им неслучайно. «Она общается с нами путем шифра. Давайте поработаем над ним», «Очевидно, что на фотографии должны быть определенные знаки», «Весь мир теперь пытается это расшифровать», «Я готова найти тайное послание, не беспокойся, Бритни», — высказывались они.

18 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  