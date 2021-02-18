Дрю Бэрримор об отказе от пластики и «уколов красоты»: «Я слишком зависима, боюсь не остановиться»

45-летняя Дрю Бэрримор всегда открыто говорит с журналистами и своими поклонниками на самые разные темы. Так, в одном из новых эпизодов своего шоу The Drew Barrymore Show актриса откровенно рассказала о своем отношении к пластической хирургии и различным омолаживающим бьюти-процедурам.

Звезда призналась, что никогда не ложилась под нож в целях улучшить свою внешность, и объяснила, почему избегает подобных вмешательств. Сделала это Дрю, конечно же, в свойственной ей ироничной манере.

Дрю Бэрримор

Меня действительно очень волнует то, что происходит с моим лицом. Но я знаю себя: я очень зависимый человек. Я сделаю одну «инъекцию красоты» и уже к пятнице буду выглядеть как Джослин Вильденштейн. Поэтому я избегаю подобных процедур. Я слишком часто в своей жизни впадала в разного рода крайности. Поэтому теперь я очень скучная: выступаю за безопасность и здоровье,

— поделилась мнением Бэрримор, намекнув на свои проблемы с наркотиками и алкоголем, с которыми она столкнулась в подростковом возрасте (с девяти лет Дрю начала употреблять алкоголь, в 13 она попробовала кокаин и тогда же впервые оказалась в реабилитационном центре).

В своей речи Дрю неспроста упомянула 80-летнюю светскую львицу Джослин Вильденштейн. За свою жизнь та сделала огромное количество пластических операций, после которых изменилась до неузнаваемости и получила в народе прозвище Женщина-кошка.

Джослин Вильденштейн

В том же выпуске своего шоу Бэрримор выступила за естественное старение. Актриса призналась, что неоднократно наблюдала за женщинами, одержимыми пластикой, и искренне считала их несчастными людьми:

Мы стареем, и это нормально. Это часть нашей жизни. Конечно, с каждым годом я чувствую себя более уязвимой. Но это помогает мне ценить каждый год своей жизни все больше.

Напомним, что совершенно противоположное мнение о пластической хирургии недавно высказала коллега и ровесница Бэрримор Ева Мендес. 46-летняя актриса призналась, что выступает «обеими руками за» хирургическое вмешательство в целях сохранения молодости и красоты. Кроме того, возлюбленная Райана Гослинга всегда откровенно рассказывает о своих омолаживающих процедурах в инстаграме. Например, недавно она поведала о мононитевом лифтинге, к которому прибегла, чтобы подтянуть кожу на шее.