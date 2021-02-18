Brent улетела выше $65 после «арктического взрыва» в США

Самое продолжительное за два года и самое резкое в истории ралли рынка нефти продолжает штамповать новые рекорды, как конвейер.Прибавив 80% за четыре месяца и пробив отметку 60 долларов за баррель, фьючерсы на сорт Brent, не снижая скорости, переписывают максимумы практически в ежедневном режиме.

На торгах в четверг их стоимость поднималась выше 65 долларов за бочку впервые с января 2020 года на новостях из Техаса, где арктический холод породил энергетический кризис, оставив миллионы людей без света и вынудив нефтяников сократить добычу на беспрецедентную величину.

На 13.45 мск рынок сбавил пыл и торгуется на отметке 64,33 доллара по апрельским контрактам. Цена WTI в Нью-Йорке поднималась до 62,27 доллара, хотя еще в ноябре американский эталон продавали лишь дороже 30.

По оценке Bloomberg, в США остановлены мощности по добыче нефти в объеме уже 4 млн баррелей в день. Это 36% от производства «черного золота» в Штатах, которое Минэнерго оценивает в 11 млн баррелей в сутки. Масштабы выпадающей добычи растут: в начале недели это был 1 млн баррелей, на вторник — 2 млн.

«Арктический взрыв стал ключевым сюрпризом, поднявшим цены. Краткосрочные перебои показывают хрупкость ситуации с поставками», — констатирует главный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Температура в Техасе падала до минус 19 градусов по Цельсию, и впечатления для рынка оказалось настолько сильным, что даже сообщения о планах Саудовской Аравии увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки оказались бессильны остановить ралли. На новостях из Эр-Рияда в четверг котировки спикировали на 2% за полчаса, но вскоре отыграли все потери и устремились к новым вершинам.

Цена Brent очень быстро может подняться до 66-66,5 доллара за баррель, прогнозирует стратег по сырьевым рынкам Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

По словам Боба Йогера, главы торговли фьючерсами в Mizuho Securities, рынок достиг «деликатной точки». ОПЕК+ собирается наращивать добычу, но нефтяным экспортерам нужно убедиться, что спрос, на который они рассчитывают действительно есть.

Противном случае они рискуют «убить курицу, несущую золотые яйца», если добавят все баррели разом, считает Йогер.