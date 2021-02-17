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Звезду «Чудаков» со скандалом выгнали из четвертой части фильма

Звезду «Чудаков» со скандалом выгнали из четвертой части фильма без права дальнейшего сотрудничества со студией.

Звезду «Чудаков» (Jackass), скейтбордиста и каскадера Бэма Марджеру со скандалом уволили с работы над четвертой частью полнометражной картины франшизы. Артист в состоянии алкогольного опьянения записал серию видеосообщений, на которых он плакал, ругался и обвинял компанию Paramount в краже его идей, пишет Variety.

Как сообщает TMZ, Paramount контрактом запретил Марджере употреблять наркотики и алкоголь, обязал регулярно сдавать анализы мочи, принимать определенные медикаменты и посещать психолога. Его уволили за нарушение условий договора. Какие именно пункты контракта артист нарушил, не уточняется.

17 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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