Звезду «Чудаков» со скандалом выгнали из четвертой части фильма

Звезду «Чудаков» (Jackass), скейтбордиста и каскадера Бэма Марджеру со скандалом уволили с работы над четвертой частью полнометражной картины франшизы. Артист в состоянии алкогольного опьянения записал серию видеосообщений, на которых он плакал, ругался и обвинял компанию Paramount в краже его идей, пишет Variety.
Как сообщает TMZ, Paramount контрактом запретил Марджере употреблять наркотики и алкоголь, обязал регулярно сдавать анализы мочи, принимать определенные медикаменты и посещать психолога. Его уволили за нарушение условий договора. Какие именно пункты контракта артист нарушил, не уточняется.
Leave a Reply