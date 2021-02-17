Венсан Кассель и Ева Грин сыграют в новых «Трех мушкетерах»

Как сообщает Variety, французская студия Pathé запустила в производство новую экранизацию знаменитого историко-приключенческого романа Дюма «Три мушкетера».

Венсан Кассель сыграет Атоса, Ева Грин — миледи, а Луи Гаррель — короля Людовика XIII. Роль Д’Артаньяна досталась Франсуа Сивилю, известному по фильмам «Париж. Город мертвых», «Зов волка», «Та, которой не было».

В режиссерском кресле находится Мартин Бурбулон, постановщик ромкомов «Любовь вразнос» и «Развод по-французски». Сообщается, что это высокобюджетный проект-дилогия, состоящий из частей «Три мушкетера: Д’Артаньян» и «Три мушкетера: Миледи». Помимо оригинальных персонажей в фильмах также появятся новые. Например, некий колдун Версаля.

Съемки намечены на конец лета 2021. Даты релизов пока не называются.